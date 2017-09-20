В Кургане подорожала каша с маслом, но стали доступнее овощи

Директор Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Павел Комогоров в ходе аппаратного совещания в администрации Кургана озвучил результаты мониторинга цен на продукты питания, топливо и лекарства, который проводит ДЭРПиТ.

По его словам, за последний месяц отмечен рост цен на рис (на 1,6%), масло сливочное (на 1,3%), крупу гречневую (на 1,1%), вареную колбасу (на 0,9%). Также незначительно подорожали свежие огурцы, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, сосиски и сардельки.

В то же время значительно снизились цены на овощи: на картофель и морковь (в 1,6 раза), лук (в 1,5 раза), свежие помидоры (на 27,7%), свежую белокочанную капусту (на 26,7%). Кроме того, ниже стали цены на сахар, сметану, рыбу, яблоки, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, куры. Отмечено незначительное снижение цен на бензин марки АИ-92 (на 0,1%).

Курган, Марианна Шведова

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