В Зауралье раскрыли убийство 10-летней давности

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города, который обвиняется в совершении убийства. Преступление было совершено в начале 2007 года.

Как было установлено, обвиняемый, проживающий в одном из частных домов в поселке Северный, избил своего соседа, от которых тот скончался на месте происшествия. К слову, поводом для конфликта стало поведение потерпевшего, который часто употреблял спиртное у себя дома и собирал шумные компании. Обвиняемый не пытался договориться с соседом и сразу стал жестоко избивать потерпевшего.

В СУ СКР по региону отмечают, что преступление оставалось нераскрытым более 10 лет. При этом мужчина ранее попадал в поле зрение сотрудников правоохранительных органов, проводились мероприятия, направленные на проверку его причастности к совершению данного преступления, однако из-за отсутствия доказательств, решение о привлечении его к уголовной ответственности своевременно не было принято.

Благодаря кропотливой работе следователей и следователей-криминалистов следственного управления спустя длительное время после произошедших событий удалось воссоздать обстановку на месте происшествия, установить свидетелей и собрать необходимые доказательства. Так, следователем был организован ряд следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление дополнительных свидетелей, с которыми были проведены проверки показаний на месте, а также лица, которому обвиняемый по телефону сообщал о произошедшем. По имеющейся аудиозаписи телефонного разговора проведена фоноскопическая экспертиза, установлена принадлежность голосов свидетелю и обвиняемому. Кроме того, проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовного дела, по результатам которой удалось более точно определить давность и механизм полученных телесных повреждений.

В итоге следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

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