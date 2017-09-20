Курганские следователи проверят мамашу, избившую ребенка на глазах у прохожих

В Кургане инициирована доследственная проверка по факту публикации в средствах массовой информации сведений об избиении малолетней девочки родной матерью. В случае подтверждения данных, маме грозит уголовная ответственность.

Как поясняют в СУ СКР по региону, 18 сентября на одном из информационных порталов в сети Интернет была опубликована статья о том, что в минувшие выходные на улице Половинская в Кургане пьяная мать избила своего несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, в комментариях к указанной статье один из авторов указал, что также располагает информацией о причинении телесных повреждений семилетней девочке ее матерью.

В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области в связи с публикацией указанного материала инициирована и проводится доследственная проверка, в ходе которой информация будет проверена.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.09.17

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