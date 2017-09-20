Зауралец, грозившийся раздавить полицейского, приговорен к крупному штрафу

В Курганской области вынесен приговор в отношении 24-летнего Евгения Серебрякова. Молодой человек признан виновным в совершении преступления по статье «угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Как было доказано в суде, в феврале 2017 года Серебряков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уходил от полицейской погони на автомобиле ВАЗ 2109. Долгое время он гонял так по улицам города Далматово и Далматовского района. В момент принудительной остановки сотрудниками полиции транспортного средства, водитель, чтобы избежать задержания, направил автомобиль в сторону инспектора ДПС, создав реальную угрозу его жизни и здоровью.

Решением суда молодому человеку назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскан моральный вред в размере 15 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.09.17

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