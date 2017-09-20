Директора зауральского санатория наказали за побег воспитанников

В Звериноголовском районе директор лагеря «Сосновая роща» привлечен к ответственности за самовольный уход несовершеннолетних из детского учреждения. Факт побега подтвердила прокурорская проверка.

Как сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства, установлено, что в ночное время трое несовершеннолетних самовольно покинули территорию «Сосновой рощи», после чего совершили кражу из магазина в поселке Искра. По мнению специалистов, причинами и условиями, способствовавшими уходу подростков, стали отсутствие индивидуально-профилактической работы с отдыхающими детьми, а также ненадлежащие организация охраны и техническая укрепленность территории лагеря. В результате ослабления контроля со стороны воспитателей за поведением несовершеннолетних последние сбежали.

По итогам надзорных мероприятий прокурор внес директору санатория «Сосновая роща» филиала ОГУП «Курорты Зауралья» представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Директору лагеря и двум воспитателям объявлены выговоры.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.09.17

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