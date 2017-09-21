Зауральцы неактивно оформляют электронные больничные

Начиная с 1 июля около 68 жителей Зауралья оценили удобство оформления электронных «больничных». По 35 из них Курганским региональным отделением Фонда социального страхования уже выплачены пособия по временной нетрудоспособности.

Как отмечают в пресс-службе Фонда, сотрудники отделения продолжают активно знакомить работодателей региона с системой работы Личных кабинетов страхователя на сайте cabinets.fss.ru, с помощью которых между предприятиями, медицинскими организациями и Фондом социального страхования происходит обмен сведениями по временной нетрудоспособности работающих зауральцев.

Добавим, что посетить бесплатные семинары можно каждый вторник и четверг. Телефон для справок (3522) 419-225.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.09.17

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