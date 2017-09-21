Судебные приставы Зауралья нашли стопроцентного тезку должника

В Курганской области в производстве у судебных приставов находился исполнительный документ по взысканию с жителя Кургана административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. такое наказание ему вынес суд за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе регионального УФССП, в ходе исполнительных действий выяснилось, что гражданин, с которым работали сотрудники службы, совсем не тот, кто им нужен. Он оказался полным тезкой настоящего должника. У мужчин совпадали не только фамилия, имя и отчество, но и день, месяц и даже год рождения.

После удалось установить точную личность неплательщика. Однако, неоднократно выезжая по адресу проживания должника, сотрудники службы каждый раз видели закрытую дверь. Хотя в телефонном разговоре мужчина обещал быть дома.

В очередной раз выехав к неплательщику, чтобы проверить его имущественное положение, судебные приставы обнаружили у него во дворе автомобильные колеса, которые было решено арестовать в счет погашения долга. Как только сотрудники службы приступили к описи и аресту имущества, должник, уверявший, что его нет дома, выскочил во двор. Не желая расставаться с имуществом, он в тот же день принес в службу судебных приставов всю необходимую сумму, и

Примечательно, что все это время сотрудникам службы активно помогал тезка должника, который тоже старался повлиять на него, взывая к его совести, просил не порочить их общую фамилию.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 21.09.17

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