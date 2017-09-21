Зауральским предпринимателям рассказали, как вести международную торговлю

В Курганской области продолжается образовательная программа Школы экспорта Российского экспортного центра, в которой принимают участие представители малых и средних предприятий региона, заинтересованные в начале или развитии своей внешнеторговой деятельности. во время очередного курса они познакомились с правовыми аспектами выхода на зарубежный рынок.

Как рассказывают в пресс-службе главы региона, с помощью интерактивных методов обучения слушателям рассказали о назначениях и областях применения международных правил ведения внешнеэкономической деятельности, нормах ответственности и технологиях урегулирования возможных споров. Также их проинформировали о том, как выбрать правового консультанта, и какие типы договоров и составляющие внешнеторгового контракта применяются в экспортной деятельности.

Теоретическая часть обучения была подкреплена практическими заданиями, на которых участники обучения смогли проанализировать условия базового внешнеторгового контракта, получили навыки поиска информации о законодательстве, возможностях и ограничениях конкретных видов экспорта; освоили принципы выбора медиатора при урегулировании возникающих вопросов во взаимодействии с зарубежными партнёрами.

Напомним, что образовательная программа Школы экспорта разработана специально для экспортноориентированных предприятий малого и среднего бизнеса и состоит из 11 курсов, которые охватывают все этапы экспортного проекта, от выбора рынка и поиска покупателя до возврата валютного НДС.

Курган, Марианна Шведова

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