В Зауралье определили лучшего педагога-психолога

В Курганской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Педагог-психолог России – 2017». Лучшей стала педагог-психолог Курганского педагогического колледжа Людмила Никулина. Отметим, что конкурс прошел в Зауралье впервые.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Зауралья, цель конкурса – выявить талантливых специалистов, распространить их опыт работы, поддержать новые технологии в организации образовательного процесса, повысить престиж службы практической психологии в системе образования.

Всего в конкурсном отборе приняли участие 25 специалистов. В течение месяца педагогами-психологами детских садов и школ городов Курган и ряда районов области, а также учреждений среднего и высшего профессионального образования на конкурс были представлены резюме с изложением опыта работы, планы-конспекты уроков и тренингов, описание психолого-педагогической технологии деятельности.

В ходе очного этапа участники презентовали себя во время заданий «Визитная карточка» и «Открытая дискуссия». Оценивало их компетентное жюри во главе с заместителем директора Департамента образования и науки Курганской области – начальником управления общего образования Ириной Паскевич.

Добавим, что второе место на региональном этапе заняла педагог-психолог Курганского Центра развития ребенка – детского сада №131 «Ветерок» Наталья Буракова, третье – педагог-психолог Курганского детского сада общеразвивающего вида №4 «Ивушка» Алена Киселева.

Победительнице же предстоит защищать честь региона в федеральном туре с 10 по 20 октября в городе Сочи.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 21.09.17

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