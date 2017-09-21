В Кургане ищут поджигателя крыжи жилого дома

В производстве курганских следователей находится уголовное дело по факту поджога крыши жилого дома. Напомним, речь идет о пожаре на улице Машиностроителей, который произошел 27 июля текущего года. Уже установлено, что крышу подожгли.

По информации пресс-службы УМВД Росси по Курганской области, на основании результатов пожаротехнической экспертизы следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время проводится оценочная экспертиза, на основании которой будет определена сумма причиненного ущерба.

Сотрудниками полиции ведется розыск преступника.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 21.09.17

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