Житель Кургана погиб, упав с седьмого этажа

Накануне, 20 сентября, в дневное время из окна квартиры, расположенной на 7 этаже в доме по улице Половинская в Кургане выпал мужчина. Выжить ему не удалось. Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону, по данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка.

Следователем проводится осмотр места происшествия, осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин данного происшествия.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 21.09.17

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