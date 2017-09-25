В Кургане из-за аварии перекроют улицу Володарского

Курганским водителям в очередной раз предлагают откорректировать свой маршрут. Из-за аварии на коллекторе в городе закроют движение автотранспорта по улице Володарского на участке от Гоголя до дома №65 по Володарского.

Как поясняют в пресс-службе «Водного союза», аварийная ситуация возникла на самотечном коллекторе диаметром 300 мм, проходящем вдоль Володарского.

Дорога закрыта, начиная с 8-00 25 сентября и по 30 сентября включительно. Запрет на проезд касается всех видов транспорта.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 21.09.17

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