Зауральцы стали реже гибнуть от сердечно-сосудистых заболеваний

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Курганской области за три года снизилась на 20%. Это стало итогом ряда мероприятий, предпринятых в регионе, в рамках исполнения указов и поручений Президента РФ. О том, что именно помогло добиться положительной динамики, в пятницу журналистам рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения – начальник Управления организации медицинской помощи Елена Островских.

Как было отмечено, в Зауралье все автомобили скорой медицинской помощи оснащены цифровыми дистанционными ЭКГ-передатчиками для оперативного получения квалифицированной консультации специалиста-кардиолога. Кроме того, все бригады скорой помощи проводят тромболизис.

Еще одним положительным моментом стало то, что в области активно развиваются рентгенхирургические методы лечения, и в три раза вырос показатель проведенных стентирований коронарных артерий.

Не остались без внимания и бригады санитарной авиации, которые начали дежурить с этого лета. Напомним, на развитие санавиации федеральный бюджет выделил Зауралью 102,5 млн рублей. Действует она круглосуточно.

По состоянию на 22 сентября в регионе осуществлено 50 вылетов, эвакуировано 49 пациентов, в том числе 13 с инсультами, 9 с острым инфарктом миокарда. Уже в этом году в регионе будет создано восемь вертолетных площадок в самых удаленных районах, в дальнейшем – еще 11. Рассматривается возможность использования санитарного вертолета для транспортировки пострадавших в ДТП.

Как отметила Островских, свое влияние на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказала и выстроенная система маршрутизации больных, которых в зависимости от населенного пункта и степени тяжести заболевания отправляют в региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения в городах Кургане и Шадринске, Курганский областной кардиологический диспансер.

Среди причин смертность от указанного рода заболеваний по-прежнему самыми частыми называют позднее обращение к врачу и несоблюдение рекомендаций специалистов отсутствие приверженности к здоровому образу жизни. В пресс-службе главы Зауралья отмечают, что с ними пытаются бороться путем диспансеризации населения, профилактических осмотров, центров и школ здоровья, медико-социального патронажа граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.09.17

В Кургане из-за аварии перекроют улицу Володарского. / Зауральским предпринимателям рассказали, как вести международную торговлю. / В Кургане ищут поджигателя крыжи жилого дома. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»