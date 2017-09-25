Зауральские бизнесмены смогут рассчитать стоимость техприсоединения к сетям в режиме онлайн

В Курганской области на сайтах всех ресурсоснабжающих организаций появились электронные калькуляторы, с помощью которых предприниматели могут рассчитать плату за технологическое присоединение своей организации к системам тепло-, водо- и газоснабжения. Кроме того, заявление на эту процедуру теперь также можно подать в электронном виде.

Как рассказал директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин в ходе информационного дня для журналистов, это один из результатов внедрения в регионе целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Всего их, напомним, 12. В модели включено 238 показателей, над достижением которых работали проектные команды на базе отраслевых департаментов совместно с представителями федеральных органов власти, органов местного самоуправления, бизнеса, ресурсоснабжающих организаций и экспертами.

Примечательно, что по итогам выполнения целевых моделей, по оценке АСИ, Курганская область заняла 1 место среди регионов России. Сейчас из 238 выполнено 215 (которые, подчеркнул замгубернатора, зависят от деятельности региональных властей).

Среди положительных моментов отмечаются сокращение срока регистрации прав собственности для предпринимателей до шести рабочих дней (ранее девять дней), а в электронной форме – до трех. Срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования участка – восемь дней (ранее 17 дней). Срок выдачи градостроительного плана земельного участка – 15 дней вместо 20.

Большим подспорьем для бизнеса стало внедрение системы «одного окна» для бизнеса в районах, благодаря чему предприниматели могут получать консультации на местах, у специалистов районных администраций, а не выезжать в областной центр.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.09.17

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