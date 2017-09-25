Зауральцы оценили качество услуг в учреждениях здравоохранения

В независимой оценке качества оказания услуг лечебными учреждениями Курганской области в этом году приняли участие более 37 тысяч 400 зауральцев. Этот показатель в разы превышает прошлогодний, когда свое мнение выразили 10 тысяч 800 человек.

Как было отмечено в ходе заседания межведомственной рабочей группы в 2017 году оценку в Зауралье проходят 1027 организаций здравоохранения, образования, социальной защиты населения и культуры. И в сфере здравоохранения эта работа завершена.

По данным пресс-службы главы Зауралья, независимую оценку прошли 57 лечебных учреждений, участвующих в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Курганской области медицинской помощи. В этом году оценивались услуги не только амбулаторных и стационарных учреждений, но и служб скорой помощи, донорства крови, санаторных учреждений и психиатрических больниц. Заполнить анкеты было можно как в электронном, так и в бумажном виде.

Как показывают итоги опроса, средний балл, набранный амбулаторными учреждениями здравоохранения – 62 из 73 возможных, стационарными – 65 из 75.

Добавим, что по результатам выявленных недочетов лечебными учреждениями будет составлен план работы. К слову, часть замечаний касается избыточности или недостаточности информации для пациентов, которая должна быть размещена в учреждениях здравоохранения, маршрутизации больных, обеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.09.17

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