Зауралье экономит 100 млн рублей на обслуживании госдолга

В ходе внеочередного заседания правительства Курганской области были одобрены изменения в бюджет региона. С ними собравшихся ознакомила начальник Финансового управления области Елена Лукашук.

По ее словам, внесение изменений обусловлено уточнением объемов финансовой помощи из федерального бюджета и перераспределения этих ассигнований по отдельным направлениям расходов.

В частности, на 62,2 млн рублей увеличиваются безвозмездные поступления в бюджет Зауралья на социальные выплаты безработным гражданам и субсидии по отдельным направлениям поддержки сельскохозяйственного производства.

Кроме того, на 100 млн рублей вырастет объем дотаций муниципалитетам на сбалансированность их бюджетов. Увеличиваются на 50 млн рублей бюджетные ассигнования на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений.

По данным пресс-службы главы Зауралья, помимо этого на 100 млн рублей уменьшаются расходы на обслуживание государственного долга в связи с замещением части коммерческих кредитов бюджетными.

Напомним, что основные параметры рассматриваемого проекта закона «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: доходы – 36 млрд 636 млн рублей, расходы – 40 млрд 081 млн рублей, дефицит – 3 млрд 445 млн рублей (без изменений). Собственные доходы областного бюджета не изменятся и составят 20 млрд 400,1 млн рублей.

Курган, Марианна Шведова

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