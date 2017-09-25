В Кургане задержан мужчина, ограбивший микрокредитную компанию

Курганские полицейские заджержали подозреваемого в нападении на офис одной из микрокредитных компаний города. ЧП произошло вечером 16 сентября, сообщают в УМВД России по региону.

По данным источника, мужчина вошел в офис и, угрожая менеджеру предметом, похожим на нож, открыто похитил более пяти тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

21-летняя сотрудница офиса вызвала полицию. Прибывшим сотрудникам ведомства менеджер компании подробно описала приметы нападавшего, а также передала запись с камеры видеонаблюдения, установленной в офисе.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 31-летний житель города. Похищенные денежные средства он успел потратить.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.09.17

Зауральцы оценили качество услуг в учреждениях здравоохранения. / Зауральские бизнесмены смогут рассчитать стоимость техприсоединения к сетям в режиме онлайн. / Зауральцы стали реже гибнуть от сердечно-сосудистых заболеваний. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»