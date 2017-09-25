Курганец, связавший и изрешетивший ножом случайного знакомого, предстанет перед судом

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города, который обвиняется в жестоком убийстве случайного знакомого. Дело уже передано в суд.

Как сообщают в СУ СКР по региону, по данным следствия, 9 мая текущего года 28-летний мужчина познакомился на улице с 26-летним молодым человеком. Продолжая знакомство, мужчины пришли в квартиру потерпевшего и стали употреблять спиртные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры молодой гость накинулся на хозяина квартиры и стал его избивать, затем порвал пододеяльник на полоски и связал ими потерпевшего, привязав ноги к шее. Но на этом он не успокоился: спустя некоторое время обвиняемый нанес не менее 20 ножевых ранений хозяину квартиры после чего скрылся. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

После выяснилось, что обвиняемый, будучи еще несовершеннолетним, совершил убийство пожилой женщины. Несмотря на то, что он был осужден и отбывал наказание, выводов для себя он никаких не сделал и пошел на второе убийство.

Источник отмечает, что следователем по уголовному делу внесено представление в органы системы профилактики, поскольку установлено, что одним из условий совершения данного преступления явилось отсутствие действенного и эффективного надзора за лицами, состоящими на профилактическом учете.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.

Курган, Марианна Шведова

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