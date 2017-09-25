В Кургане предлагают лишать пособий «затяжных» безработных

Безработные курганцы, которые многократно отказались от трудоустройства, могут быть лишены этого статуса и, как следствие, пособий. С такой инициативой планирует обратиться в городскую и областную думы власти Кургана и руководство Центра занятости.

Как сообщает радио «За облаками», ожидается, что снятие с учета побудит людей устраиваться на работу, а не быть «вечными» безработными. По мнению авторов инициативы, сейчас, несмотря на большое количество свободных вакансий, повысить уровень трудоустройства не удается, поскольку люди не спешат расставаться со статусом безработного.

По данным статистики, количество поданных вакансий в Курагне увеличилось на 42 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 8 тысяч. В настоящее время свободными остаются 4 тысячи вакансий, из них востребованными по-прежнему остаются рабочие специальности (более половины от общего числа). также в городе наблюдается дефицит медицинских работников и инженерных специальностей.

Курган, Марианна Шведова

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