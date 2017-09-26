В Зауралье главе сельсовета грозит срок за мошенничество

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Саратовского сельсовета Макушинского района, который подозревается в мошенничестве. Преступление выявили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями.

Как поясняют в пресс-службе СУ СКР по региону, материалы дела переданы в следственные органы, после чего, учитывая, что подозреваемый является выборным должностным лицом органа местного самоуправления, руководителем следственного управления СКР по Курганской области принято решение о возбуждении в отношении него уголовного дела.

По версии следствия, в 2016 году глава сельсовета путем обмана и злоупотребления доверием своих подчиненных сотрудников, используя свое служебное положение, оформил на себя квартиру, расположенную в деревне Бородинка, которая по факту принадлежала сельсовету. Сумма ущерба оценивается в 400 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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