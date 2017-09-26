«Зауралье» одержало победу над красноярским «Соколом»

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин стал зрителем первого домашнего матча нового сезона Высшей хоккейной лиги. Игра прошла в Ледовом дворце имени Н.В. Парышева накануне.

Напомним, что «Зауралье», отыграв три матча на выезде с двумя победами и одним поражением, занимало 22 место в турнирной таблице ВХЛ. Соперник по игре – красноярский «Сокол» – после семи игр расположился на 13 строчке.

Игра была непростой, но красивой. В первом и втором периодах хозяева и гости обменялись забитыми шайбами, завершив их со счетом 2:2. И уже в начале третьего тайма игрок «Зауралья» Максим Первухин забил решающую шайбу в ворота «Сокола», которая и стала финальной в игре.

«Ощущения от игры прекрасные, как и у всех болельщиков. Наша команда «Зауралье» одержала очень красивую победу. Мы обыграли красноярский «Сокол». Ребята достаточно сильные, команда сильная. Игра была непростая, вы все это видели – 3:2. Мы набираем очки. У нас еще две домашние игры. Желаю нашим ребятам победы. Мы сейчас немного внизу турнирной таблицы, но у нас значительно меньше сыграно игр, чем у остальных команд. Нужно двигаться только вперед», – поделился своими впечатлениями губернатор Алексей Кокорин.

Добавим, что завтра «Зауралье» встретится в Ледовом дворце с «Ермаком» из Ангарска.

Курган, Марианна Шведова

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