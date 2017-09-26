В Зауралье отремонтируют очередной культурный центр

В Курганской области дополнительно выделены средства на капитальный ремонт социально-культурному центру Лебяжьевского района. Соответствующее Постановление накануне утвердили члены правительства региона.

Как пояснили в пресс-службе губернатора области, дополнительное финансирование стало возможным благодаря перераспределению ранее выделенных бюджетных ассигнований на развитие муниципальной системы культуры в этом году.

Добавим, что в текущем году на развитие системы культуры в области было выделено более 29,5 млн рублей. Средства направлены в 13 муниципальных образований региона. В частности, их получили город Курган, Белозерский, Варгашинский, Макушинский, Мишкинский, Мокроусовский, Притобольный, Сафакулевский, Шадринский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский районы.

Источник отмечает, что на капитальный ремонт социально-культурного центра в Лебяжье, на его восстановление будет направлено более 2,5 млн рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.09.17

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