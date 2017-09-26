Глава Зауралья потребовал запустить тепло во все дома до конца недели

В Курганскую область пришли холода, а вот тепло в дома – далеко не везде. Жестко контролировать процесс и исправить ситуацию потребовал накануне в ходе совещания в правительстве губернатор региона Алексей Кокорин.

В частности, в своем поручении глава Зауралья обозначил три ключевых момента: подать отопление во все муниципальные образования в течение недели, контролировать подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы, три раза в день собирать и анализировать информацию из муниципальных образований.

По данным на 25 сентября, сообщил директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, в 14 муниципальных образованиях региона приступили к началу отопительного периода. Тепло получили 29% детских садов, 40% школ, 10% многоквартирных домов.

«В течение текущей недели все муниципальные образования должны быть с теплом», резюмировал Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.09.17

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