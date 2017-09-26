В Зауралье построят тепличный комбинат на 12,5 гектаров

В Курганской области будет реализован новый инвестиционный проект по строительству тепличного комбината площадью 12,5 гектаров на территории Сафакулевского района. Соглашение с инвестором, ООО «Агрокомплекс «Мартыновский» уже утверждено.

Как сообщил накануне первый заместитель губернатора – директор Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин, проект предусматривает размещение теплиц на площади в 12,5 га, где в закрытом грунте будут выращивать по новым технологиям экологически чистые томаты, огурцы и зелень. После выхода агрокомплекса на полную мощность здесь планируют собирать до 15 тысяч тонн овощных и 200 тысяч единиц зелёных культур. В рамках инвестпроекта планируется создать около 350 новых рабочих мест.

По данным пресс-службы регионального кабмина, со своей стороны правительство области планирует оказать инвестору возможную в рамках существующих полномочий поддержку, в том числе в части подключения коммуникаций, организации дорожного сообщения и так далее.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.09.17

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