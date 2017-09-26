В Зауралье направят дополнительные средства на поддержку предпринимательства

В программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, которая рассчитана на 2014-2020 годы, внесли изменения. С ними членов регионального правительства накануне ознакомил директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин.

По его словам, необходимость внесения изменений связна с увеличением объема финансирования программы за счет средств областного бюджета в 2017 году на 7,7 млн рублей для дополнительной капитализации Гарантийного фонда предпринимательства Курганской области.

Кроме того, производится корректировка объема финансирования программы в 2018 году с учетом реальной потребности в бюджетных средствах. Она составляет 160,1 млн рублей, что позволит привлечь 44,5 млн рублей средств федерального бюджета, отмечают в пресс-службе главы региона.

Добавим, что, в основном, мероприятия программы направлены на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Средства также будут направлены, в том числе на дополнительную капитализацию Фонда микрофинансирования ввиду растущего спроса субъектов малого и среднего предпринимательства на доступные кредитные ресурсы для развития бизнеса по оптимальным условиям, развитие бизнес-инкубатора, Центра поддержки предпринимательства и другие направления.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.09.17

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