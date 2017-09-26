В Зауралье убрано почти 2 млн тонн зерна

По данным на 25 сентября с полей Курганской области убрано 1 млн 868 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых культур. Об этом было сказано накануне в ходе совещания в правительстве области.
Как рассказал первый заместитель губернатора – директор Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин, в настоящий момент уборочная кампания проведена на площади 931 тысячи гектаров, что составляет 84% к запланированному.
Сергей Пугин также отметил, что по темпам сбора урожая Курганская область вышла на уровень прошлого года.
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 26.09.17
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