В Зауралье комиссия по делам несовершеннолетних приобретет новые полномочия

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Курганской области приобретет новые полномочия. Отныне она будет заниматься также координацией деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и пресечению случаев склонения детей к суицидальным действиям.

Как рассказала в ходе заседания регионального правительства начальник управления по социальной политике Елена Баева, изменения вносятся в рамках исполнения Федеральных законов «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Напомним, что в этих законах как раз и прописаны дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению.

Кроме того, отмечают в пресс-службе кабмина региона, на заседании правительства в состав комиссии по делам несовершеннолетних был включен представитель областного отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.09.17

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