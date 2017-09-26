В Кургане пьяный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими

Накануне, 25 сентября, в Кургане произошла авария по вине нетрезвого водителя. По предварительной информации, около 20.50 часов на 277 километре автодороги «Иртыш» 29-летний житель Лебяжьевского района, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем TOYOTA Corolla, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2114.

От удара автомобиль ВАЗ съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия водитель отечественного авто, 18-летний молодой человек, получил травмы. Виновник аварии в ДТП не пострадал.

В ходе разбирательства по факту происшествия сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля TOYOTA Corolla права управления транспортными средствами не имеет. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Добавим, что всего 25 сентября на территории Курганской области зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия. Сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 1570 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 14 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1202 постановления о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.09.17

В Зауралье комиссия по делам несовершеннолетних приобретет новые полномочия. / В Зауралье убрано почти 2 млн тонн зерна. / В Зауралье направят дополнительные средства на поддержку предпринимательства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»