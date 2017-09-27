Жителям Зауралья ответят на вопросы о детских садах

2 октября в Курганской области пройдет Всероссийский день приема родителей по вопросам дошкольного образования. Он организован в рамках партийного проекта «Единой России» – «Детские сады – детям».

Как сообщают в пресс-службе регионального отделения партии, все желающие смогут прийти в Региональный исполнительный комитет «Единой России» и задать свои вопросы на тему дошкольного образования в регионе. Необходимую консультацию и квалифицированную помощь зауральцам готовы оказать региональный координатор проекта «Детские сады – детям» Александр Якушев, представители департамента образования и науки Курганской области, управления образования департамента социальной политики администрации города Кургана.

Организаторы отмечают, что встреча будет способствовать выявлению общих и системных проблем дошкольного образования в Зауралье.

Добавим, что прием пройдет 2 октября с 15 до 17 часов. Предварительно записаться на прием необходимо по телефонам в Кургане: (3522) 45-82-31, 46-30-35.

Курган, Марианна Шведова

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