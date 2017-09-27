В Кургане появится новая аллея

Сегодня в Кургане в 14.00 состоится посадка аллеи ветеранов Центра Илизарова. Появится она в парке РНЦ ВТО.

Как сообщают в Центре, 15 пихт и 15 рябин украсят рекреационную зону Илизаровского парка. В акции по озеленению примут участие ветераны РНЦ «ВТО», которых традиционно чествуют в канун празднования дня пожилых людей, учащиеся школы №43, администрация Центра. Идейным вдохновителем мероприятия выступил исполнительный руководитель Курганского областного отделения Российского фонда мира Александр Сметанин.

Добавим, что акция приурочена еще к одному знаковому для РНЦ «ВТО» событию – в этом году отмечается 35-летие со дня основания первой Ассоциации по изучению и применению метода Илизарова (АСАМИ), которая была основана в Италии городе Лекко. Сейчас более 60 стран со всего мира применяют метод, некогда зародившийся в Зауралье.

Курган, Марианна Шведова

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