Зауралец, утопивший труп убитого недруга в колодце, пойдет под суд

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя Щучанского района. Тело погибшего было найдено в колодце, расположенном в заброшенных садах у озера Аринино города Щучье.

Как сообщают в СУ СКР по Курганской области, по версии следствия, 16 сентября 2017 года обвиняемый вместе с товарищем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, для выяснения отношений встретились с потерпевшим у одного из домов по улице Базарная города Щучье. В ходе возникшей ссоры обвиняемый умышленно ударил потерпевшего по затылку обухом топора, после чего приятели поместили его в багажник автомобиля и вывезли в заброшенные сады, расположенные у озера Аринино. На месте злоумышленник нанес лежащему на земле мужчине еще не менее двух ударов обухом топора в область лица с правой стороны. В результате последний скончался на месте происшествия. После того, как мужчина умер, приятели скинули тело потерпевшего в колодец.

В настоящее время молодому человеку, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности, предъявлено обвинение в совершении убийства. В отношении него по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его приятелю, подозреваемому в пособничестве совершению убийства, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По делу допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 27.09.17

В Кургане появится новая аллея. / Жителям Зауралья ответят на вопросы о детских садах. / В Кургане пьяный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»