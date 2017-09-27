В школах Зауралья проходит неделя безопасности

С 25 по 29 сентября во всех школах Курганской области сотрудники ГИБДД и педагоги проводят встречи с родителями и детьми, во время которых напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, во время таких встреч внимание родителей акцентируется на необходимости моделирования и обсуждения с детьми различных ситуаций, в которых они могут оказаться на дорогах, а детям рассказывают о правилах перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу.

В рамках «Недели безопасности» в школах для детей и подростков пройдут тематические занятия, конкурсы, открытые уроки, соревнования по знанию ПДД. В Кетовском районе откроется «Дорожная школа», а для малышей пройдет «День зеленого огонька»; в городе Шадринске организуют выставку детского рисунка и увлекательные уроки для младших школьников «Путешествия в страну дорожных знаков». Сотрудники ГИБДД Куртамышского района совместно с инструкторами автошколы проведут мероприятие по безопасной перевозке детей в автотранспорте, вместе с кадетами пройдут мастер-классы для малышей по изготовлению световозвращающих элементов. Во всех школах города Кургана пройдут посвящения первоклассников в пешеходы.

В завершении Недели на центральной площади Кургана пройдет танцевальный флеш-моб «Засветись!», организованный обучающимися старших классов гимназии №19 и отделом ГИБДД города Кургана.

Курган, Марианна Шведова

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