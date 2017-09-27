Жительница Зауралья продавала поношенные вещи по цене норковых шуб

В Курганской области полицейские задержали подозреваемую мошенничестве. Жительница села Кетово на сайте бесплатных объявлений в сети разместила информацию о продаже норковых шуб по заниженной цене, которая показалась привлекательной многим покупателям.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, когда потенциальные покупатели связывались с подозреваемой, она называла номер банковской карты своего приятеля, куда необходимо внести предоплату. Потерпевшие перечисляли ей от трех до семи тысяч рублей, а взамен получали по почте старые, поношенные вещи.

В результате от рук 25-летней злоумышленницы пострадали восемь человек из различных регионов России. Общий материальный ущерб составил около 60 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Марианна Шведова

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