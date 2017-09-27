Жители Кургана помогли полицейским найти особо опасного преступника

В Кургане задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства женщины. Тело жертвы было обнаружено утром 9 сентября в одном из частных домов в поселке Северный. Там же находился мужчина со множественными ранениями, который был в последствии госпитализирован.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Подозреваемый был установлен и объявлен в розыск.

25 сентября 2017 года в дежурную часть поступило сообщение о местонахождении подозреваемого Бревнова Андрея Анатольевича 1976 года рождения. Информация подтвердилась, мужчина был задержан.

По данным следствия, Бревнов написал чистосердечное признание.

Как отмечают в СУ СКР по региону, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 27.09.17

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