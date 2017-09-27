В Курганской области свердловский лжемедик с поддельным дипломом стал главврачом ЦРБ

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении главврача ЦРБ, который медиком и не являлся. Инкриминируемое преступление – использование фиктивного диплома о высшем медицинском образовании.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», во время прокурорской проверки было установлено, что бывший заведующий фельдшерско-акушерским пунктом ГБУЗ «Серовская городская больница» Свердловской области, уволенный за прогул, купил новую трудовую книжку, куда внес заведомо ложные сведения об исполнении обязанностей в качестве врача-терапевта, а не фельдшера. Кроме того, он приобрел фиктивный диплом о высшем медицинском образовании, согласно которого он якобы в 1994 году окончил Ивановский медицинский институт им. А.С. Бубнова по специальности «Лечебное дело». В августе 2016 года он предоставил указанные подложные документы в кадровую службу ГБУ «Половинская ЦРБ» Курганской области. На работу его приняли – сначала участковым терапевтом, а после – врио главврача ЦРБ.

В настоящее время в отношении врио главного врача ГБУ «Половинская ЦРБ» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Проводится дознание.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 27.09.17

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