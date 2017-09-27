Зауралье может войти в программу реструктуризации бюджетных кредитов

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин прокомментировал итоги рабочего визита в Москву, где накануне правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации обсуждала ряд актуальных, в том числе для Зауралья, вопросов. По мнению руководителя области, встреча была продуктивной.

«Один из важнейших вопросов, который обсуждался сегодня, – это реструктуризация бюджетных кредитов регионов, о чем первоначально говорил на недавнем президиуме Госсовета в Ульяновске Президент РФ Владимир Путин. Предлагается программа реструктуризации на семь лет с возможной пролонгацией до двенадцати лет, будем надеяться, что Курганская область в нее войдет. Это позволит нам выстраивать более гибкую долговую политику», – отметил Кокорин. Также он подчеркнул, что для региона интересен и вопрос межбюджетных трансфертов, зная объемы которых, область сможет планировать свои расходы и целевые ориентиры на ближайшие три года.

Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, в своем выступлении Министр финансов РФ Антон Силуанов обозначил, что в рамках предложенной Президентом РФ программы реструктуризация коснется бюджетных кредитов, предоставленных в 2015-2017 годах. В 2018-2019 годах регионы будут выплачивать не более 5% от суммы основного долга. Если в течение первых двух лет рост собственных доходов субъекта РФ будет не ниже уровня инфляции, то программа реструктуризации для него может быть пролонгирована с 7 до 12 лет.

Курган, Марианна Шведова

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