В Кургане «зимний» штаб будет собираться ежедневно

В Кургане практически все муниципальные объекты социальной сферы получают тепло. Об этом говорилось на заседании оперативного штаба по подготовке города к зиме.

Как сообщил директор Департамента социальной политики Игорь Постовалов, тепло в настоящее время получают 44 из 47 городских общеобразовательных школ и 68 из 70 дошкольных образовательных организаций. Руководству Департамента социальной политики рекомендовано в ежечасном режиме отслеживать, как в муниципальных учреждениях социальной сферы осуществляется запуск тепла.

По данным пресс-службы муниципалитета, отопление есть и во всех курганских больницах, где имеется круглосуточный стационар. Первый заместитель сити-менеджера Андрей Жижин обратил внимание на необходимость подключения к теплу и других объектов здравоохранения, в том числе отдельных зданий некоторых курганских поликлиник.

По словам директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Гонцова, налажена обратная связь с управляющими компаниями. По данным сверки с УК на вечер вчерашнего дня, из 1341 дома, находящегося на обслуживании управляющих организаций, тепло получают более 700 многоквартирных домов.

Андрей Жижин призвал руководителей УК активизировать усилия и до конца текущей недели подать тепло в квартиры горожан.

Также подчеркивалось, что штаб приступает к работе в ежедневном режиме. Как было отмечено, действовать такой режим будет до того момента, пока все многоквартирные дома Кургана и все учреждения социальной сферы не получат тепло.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 27.09.17

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