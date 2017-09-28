Алексей Кокорин встретился с главным пограничником по Тюменской и Курганской областям

Накануне, 27 сентября, губернатор Курганской области провел рабочую встречу с новым начальником Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Михаилом Коровиным. Назначен он на эту должность Указом Президента РФ от 16 сентября.

Как отмечают в пресс-службе главы региона, также во встрече приняли участие заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России – руководитель Департамента пограничной охраны, генерал-полковник Николай Козик, Роман Ксёнз, который ранее возглавлял Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям (теперь он будет служить в Амурской области), а также Главный федеральный инспектор Аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО Александр Кистанов.

Как отметил Николай Козик, в Курганской области Пограничному управлению ФСБ России оказана вся необходимая поддержка со стороны правительства.

«На всех этапах развития и обустройства пограничных органов на территории Курганской области мы видели поддержку, понимание и, прежде всего, оказание содействия в решении задач федеральной целевой программы «Государственная граница», – подчеркнул Козик.

Также поблагодарил он Алексея Кокорина за большую работу, которая проводится в регионе в сфере патриотического воспитания молодого поколения, в том числе и на примере подвигов героев-пограничников.

«С Пограничным управлением ФСБ России у нас сложились тесные и конструктивные взаимоотношения. Уверен, новый руководитель – Михаил Анатольевич – все самое полезное будет использовать в своей работе. Те задачи, которые перед нами ставит Президент и Правительство Российской Федерации, мы совместными усилиями обязательно выполним. У нас недавно состоялась выездная коллегия, рассмотрено много важных вопросов. Все они находятся на постоянном контроле», – со своей стороны, отметил Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

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