В Зауралье назвали лидеров уборочной кампании

Зауральские аграрии собрали два миллиона тонн зерна. Показатель выше, чем был год назад, когда на сегодняшнюю дату было собрано 1 млн 968 тысяч тонн. Об этом сообщают в пресс-службе главы региона.

По данным источника, в настоящее время обмолочен 1 млн гектаров посевных площадей.

Как рассказал первый заместитель губернатора – директор департамента АПК Сергей Пугин, в целом по области убрано 90% площадей, урожайность составляет 20,1 центнера с гектара.

Полностью уборочную кампанию завершили хозяйства Петуховского и Куртамышского районов, городов Кургана и Шадринска. Более 95% площадей обмолочено сельхозтоваропроизводителями Альменевского, Варгашинского, Звериноголовского, Макушинского, Мокроусовского, Половинского и Частоозерского районов.

При этом наибольший урожай собран хозяйствами Шадринского района – 187 тысяч тонн зерна. Отметку в 100 тысяч тонн преодолели хлеборобы Кетовского, Куртамышского, Макушинского, Половинского, Целинного и Щучанского районов.

Кроме того, в полном объеме засыпаны семена под урожай 2018 года – более 223 тысяч тонн.

Курган, Марианна Шведова

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