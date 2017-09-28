Зауральские полицейские изъяли из оборота фальсифицированные лекарства

Курган, Сентябрь 28 (Новый День, Марианна Шведова) –Сотрудники УМВД России по Курганской области приняли участие в международной операции с кодовым названием «Пангея», цель которой – противодействие распространению в сети Интернет фальсифицированных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в ходе операции было проверено более 400 точек сбыта лекарственных препаратов на территории области. Полицейские искали фальсифицированные, контрафактные и просроченные медицинские препараты.

Особое внимание в ходе операции было уделено продаже в сети Интернет медицинских приборов и БАДов, по цене значительно превышающей реальную. Как правило, продавец обосновывает разницу в цене тем, что препараты и приборы очень эффективны лечении всевозможных урологических заболеваний, а также тем, что якобы существуют специальные апробированные методики лечения с их помощью.

По результатам операции «Пангея» из незаконного оборота изъято более 100 единиц лекарственных средств, а также более 30 единиц фальсифицированных медицинских изделий и препаратов. В основном изымались медпрепараты, медицинские приборы, БАДы.

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