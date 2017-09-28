В Кургане наградили лучших сотрудников туротрасли

Накануне, во Всемирный день туризма, в Зауралье наградили победителей региональных туристских конкурсов, а также лучших специалистов сферы, внесших значительный вклад в развитие внутреннего и въездного туризма на территории Зауралья. Приветствовал гостей праздника начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области Александр Васильев.

«В последнее время государства уделяет огромное внимание развитию внутреннего туризма. Эту задачу мы для себя определили приоритетной и в региональной программе. К нам достаточно много приезжает иностранцев в первую очередь в рамках охотничьего туризма, медицинского туризма. Я надеюсь, этот спектр будет расширяться. Одна из главных задач – это улучшение инфраструктуры, чтобы у гостей, которые к нам приезжают, остались хорошие впечатления о Зауралье», – отметил Васильев в своем обращении к участникам торжественного мероприятия.

Также Александр Васильев вручил Почетные грамоты Управления по физической культуре, спорту и туризму, подарки, дипломы и денежные премии победителям конкурсов «ZauraLife», «Лучший туристский маршрут по Курганской области», «Лучший по профессии в индустрии туризма», «Народные достопримечательности».

Кроме того, на торжестве подвели итоги региональной акции «Я – Зауралец!». Ее самые активные участники, выполнившие все условия и сфотографировавшиеся на фоне достопримечательностей региона, входящих в список, составленный организаторами проекта, получили «золотые» и «серебряные» значки, денежные призы и путевки на туры выходного дня от спонсоров акции.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.09.17

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