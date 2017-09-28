В Кургане сотрудники ГИБДД проводят акцию «Засветись!»

Сегодня сотрудники ГИБДД проведут на территории города Кургана акцию «Засветись!». Организаторами мероприятия выступили также региональное отделение Всероссийского общества автомобилистов, Общественный совет при УМВД России по Кургану и гимназия №19.

Как отмечают в пресс-службе регионального Управления МВД, первый этап акции проходит с 9 до 16 часов. Во время его экипажи отдельного батальона дорожно-патрульной службы будут распространять среди участников дорожного движения листовки с приглашением принять участие в акции «Засветись!».

В 19 часов ученики гимназии №19 выстроятся на тротуаре в районе КЦ «Россия». Также здесь будет выстроена колонна специализированных автомобилей ГИБДД, МЧС и ДПС.

Госавтоинспекторы расскажут собравшимся о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде пешеходов в темное время суток.

Все участники будут одеты в световозращающие жилеты и одежду, оснащенную световозвращающими элементами. В ходе флеш-моба дети отпустят в небо светящиеся воздушные шары.

Курган, Марианна Шведова

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