В Кургане в кустах найден скелет человека

Накануне, 27 сентября, около 14.30 по местному времени в кустах частного сектора по улице Стальского города Кургана обнаружены скелетированные останки неустановленного мужчины. По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка.

Как пояснили корреспонденту РИА «Новый День», в настоящее время следователем с целью установления обстоятельств произошедшего, опрашиваются очевидцы, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление личности мужчины, а также причины и давности наступления смерти.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.09.17

Алексей Кокорин встретился с главным пограничником по Тюменской и Курганской областям. / В Кургане «зимний» штаб будет собираться ежедневно. / «Будем считать, побороли коррупцию»: на Урале нашли регион, где больше не берут взяток. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»