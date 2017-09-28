Курганец, отсидевший за убийство, подозревается в новом преступлении

В Кургане следственными органами возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в своей квартире тела 27-летней женщины с признаками насильственной смерти. Подозреваемый уже установлен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следствия, в вечернее время 24 сентября 50-летний мужчина пришел в гости к своей знакомой, где, после принятого на грудь спиртного, уснул. Проснувшись, он решил продолжить застолье, однако хозяйка квартиры предложила ему отправиться домой. Это предложение стало причиной конфликта, в результате которого гость нанес не менее 10 ударов кухонным ножом по телу потерпевшей. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. Тело женщины было обнаружено на утро ее 16-летней сестрой, опекуном которой являлась потерпевшая.

Подозреваемого задержали «по горячим следам».

Как сообщают в СУ СКР по региону, в настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и был осужден к 12 годам лишения свободы.

По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.

Курган, Марианна Шведова

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