В Зауралье откроется завод, простоявший без работы десять лет

В селе Менщиково Кетовского района возобновляет работу завод по переработке масличных культур. Сейчас на предприятии ведутся пуско-наладочные работы. Об этом сообщают в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Накануне предприятие посетили Секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Курганской областной Думы Евгений Кафеев и член Совета Федерации Сергей Лисовский.

«Предприятие простаивало без работы более 10 лет. Во время предвыборной кампании 2015 года жители села Менщиково дали кандидатам от «Единой России» наказ: возобновить работу завода по переработке масличных культур. Было проведено несколько встреч с потенциальными инвесторами, была найдена модель, по которой завод смог заработать, и сегодня мы присутствуем на пуско-наладочных работах», – сообщил Евгений Кафеев.

Известно, что инвестором выступила компания «Кургансемена», которая выкупила завод в Менщиково и модернизировала оборудование. В ближайшее время завод заработает на полную мощность, откроются новые рабочие места, а также возобновятся налоговые поступления в районный бюджет. Он будет ежегодно перерабатывать до 40 тысяч тонн масличных культур.

Эксперты отмечают, что благодаря возобновлению производства будет открыт дополнительный рынок сбыта для аграриев Курганской области. Они смогут перейти от таких монокультур, как пшеница, стоимость которой может колебаться в зависимости от различных условий рынка, к производству масличных культур, например, семенам подсолнечника, отметил Кафеев.

По словам депутата облдумы Марата Исламова, Менщиковское предприятие будет третьим по мощности заводом по переработке масличных культур на территории Уральского федерального округа. Здесь будет практически безотходное производство: тепло будут получать сжиганием лузги, но большая часть отходов пойдет на производство кормов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.09.17

Курганец, отсидевший за убийство, подозревается в новом преступлении. / В Зауралье назвали лидеров уборочной кампании. / В Кургане сотрудники ГИБДД проводят акцию «Засветись!». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»