Улицы Кургана вновь закрыты для движения: работают коммунальщики

В Кургане коммунальщики продолжают ремонты сетей, из-за которых приходится закрывать для движения дороги. С начала октября, например, в зону «непроезда» попадут две крупные дороги.

Так, согласно постановлению администрации Кургана, 2 октября с 9-00 и до 21-00 31 октября будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по улице Ленина на участке от К.Мяготина до Станционной. Тут бригады «Водного союза» будут проводить ремонтные работы на водопроводе.

Днем ранее, 1 октября, в 9 часов утра и до 21-00 10 октября будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по Куйбышева на участке от улицы Блюхера до Половинской. Здесь бригады «Водного союза» будут устранять аварийную ситуацию на самотечном коллекторе диаметром 1000 мм.

Отключения водоснабжения в данном районе не потребуется.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.09.17

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