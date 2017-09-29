Губернатор Зауралья контролирует начало отопительного сезона в регионе

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин лично контролирует работы по началу отопительного сезона в регионе. Накануне он прокомментировал ситуацию в регионе.

Как рассказал глава Зауралья, по состоянию на 28 сентября тепло подано в 78% жилых домов, более 92% объектов социальной сферы. Пока не приступили к подаче тепла три муниципальных образования: Петухово, Шатровский и Притобольный районы. Здесь идет заполнение систем отопления, активный запуск.

В Кургане и Шадринске в 70% домов подача тепла состоялась.

«Сегодня идут пуско-наладочные работы. Мы ведем мониторинг ситуации», – подчеркнул Кокорин.

Что касается города Петухово, где ранее отопительный сезон всегда проходил с трудом, губернатор пояснил, что в этом году удалось найти инвестора, который вводит в эксплуатацию новые модульные котельные. Ранее город Петухово отапливала старая мазутная котельная. Из-за дороговизны топлива тариф на тепло был одним из самых высоких в регионе. Кроме того, оборудование сильно изношено, была сильная потеря тепла из-за неудачного расположения котельной и ветхости труб.

«Ежегодно Департаменту ЖКХ приходилось выезжать в Петухово и в ручном режиме проводить запуск. Но в этом году мы завели туда инвестора. Сегодня запускаются те мощности, которые нужны на первом этапе, 11 котельных подготовлены. В сам Петуховский район тепло подано, по городу Петухово идут работы. Там абсолютно новая система теплоподачи. Тариф для жителей города должен быть дешевле, чем на сегодняшний день. Будет более качественная подача тепла», – рассказал Кокорин.

В пресс-службе губернатора добавляют, что в целом по региону отопление подано в 90% школ, 92% детских садов, 88% больниц.

Курган, Марианна Шведова

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