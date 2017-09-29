В Зауралье к борьбе с коррупцией будут привлекать молодежь

Повышение роли граждан в антикоррупционной экспертизе, проводимой органами исполнительной власти и местного самоуправления, стало главной темой обсуждения на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Встреча прошла в правительстве области накануне, 28 сентября.

Как было отмечено, в настоящее время в Курганской области действуют более 80 общественных организаций, которые активно взаимодействуют с органами исполнительной власти и местного самоуправления в сфере противодействия коррупции. Общественники входят в составы соответствующих комиссий, проводят независимую оценку нормативных правовых актов.

Согласно прозвучавшей информации, большая работа в сфере противодействия коррупции проводится областной и муниципальными Общественными палатами, общественными советами при органах исполнительной власти. Тем не менее, считают участники совещания, потенциал общественников реализован не полностью. Так, по мнению экспертов, необходимо активнее привлекать к этой работе молодежные организации, шире взаимодействовать со СМИ, повышать правовую грамотность граждан в вопросах коррупции, их информированность о работе антикоррупционных структур и способах сообщения о возможных нарушениях.

Посетовали участники совещания и на то, что граждане неактивно сообщают о фактах коррупции по телефону доверия, который действует в правительстве области. Так, на номер 42-95-42 с начала года поступило лишь чуть более двух десятков обращений.

Как считает губернатор Алексей Кокорин, небольшое число звонков связано с недостаточной информированностью граждан.

«Самое эффективное направление работы – это профилактика. Если на телефон горячей линии по вопросам противодействия коррупции станет поступать больше звонков, значит, есть доверие. Когда человек становится свидетелем факта коррупции и хочет позвонить, необходимо, чтобы номер телефона был в прямой доступности», – подвел итог губернатор.

Курган, Марианна Шведова

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