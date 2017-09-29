Алексей Кокорин встретился с активной молодежью Зауралья

Накануне, 28 сентября, губернатор Курганской области принял участие в расширенном заседании Молодежного правительства региона. Главной темой встречи стала подготовка к окружному молодежному форуму «Утро», который пройдет в области в 2018 году. Кроме того, говорилось о поддержке социальных проектов и других актуальных темах.

«Проведение форума «Утро-2018» – это большая честь и ответственность, и оно будет зависеть от вас, уважаемые ребята. Инициативы, идеи, которые вы выскажете, мы учтем. Я думаю, что проведем этот форум ничуть не хуже, чем в соседних регионах. Нам нужно сделать так, чтобы он прошел не заформализованно, а с практической отдачей. Проведение этого крупного форума на территории нашего родного Зауралья должно запомниться всем участникам», – отметил губернатор, обращаясь к членам молодежного правительства.

Также губернатор подчеркнул, что представители Курганской области не просто участвуют в крупных форумных кампаниях, которые проходят на территории страны, но и возвращаются оттуда победителями и призерами в различных номинациях.

«Миллион рублей ребята завоевали в качестве грантов. Это говорит о том, что вы не только предлагаете свои полезные разработки, но и обеспечиваете их финансирование. Я благодарю вас за то, что вы активно участвуете в жизни Зауралья, вносите посильный вклад в развитие экономики Курганской области», – сказал глава региона.

На встрече, к слову, присутствовали победители грантовых конкурсов и участники Всероссийских форумов «Таврида», «Территория смыслов», а также федеральных смен окружных форумов. Они поделились с губернатором и членами Молодежного правительства впечатлениями, полученным опытом и презентовали проект по развитию робототехники, а также антинаркотический спектакль-откровение «Море на чердаке», которые будут реализованы на средства выигранных грантов.

В завершение встречи Алексей Кокорин вручил Благодарности губернатора победителям грантовых конкурсов, а также предложил на следующей встрече обсудить конкретные предложения молодежи по развитию экономики области.

Курган, Марианна Шведова

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