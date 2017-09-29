Зауральские работодатели вернули сотрудникам почти 4 млн рублей долга по зарплате

В Курганской области продолжается работа по погашению задолженности по заработной плате. С конца августа она сократилась на 3,9 млн рублей. Об этом сообщил директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин в ходе заседания межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения требований трудового законодательства.

Так, отметил Чебыкин, полностью рассчитались со своими работниками ЗАО «Шадринский завод железобетонных изделий и металлоконструкций» и ООО «Полевое» Петуховского района. Кроме того, задолженность уменьшилась еще в трех организациях на общую сумму 959 тысяч рублей.

Что касается снижения неформальной занятости населения, то по состоянию на 20 сентября на территории региона легализованы 9950 работников, ранее работавших без трудового договора.

О работе по снижению неформальной занятости сообщили представители Далматовского и Шумихинского района.

Как было отмечено, в Далматовском районе по состоянию на 20 сентября легализован 91 человек, что составляет 12,7% от контрольного показателя. Сергей Чебыкин подчеркнул, что снижение неформальной занятости должно быть особо актуальным для айона, так как Далматово, входящий в программу развития моногородов, находится в процессе присвоения статуса территории опережающего социально-экономического развития. Он призвал руководство района поставить вопрос с ликвидацией неформальной занятости на еженедельный контроль.

В пресс-службе губернатора напоминают, что каждый четверг с 8 до 12 часов дня жители города Кургана и Курганской области могут позвонить по телефонам Главного управления по труду и занятости населения 45-16-61, 45-39-30, 45-02-98, 45-84-72 и сообщить о задержках выплаты заработной платы, оплаты отпусков и других выплат, причитающихся работникам, а также о нарушениях работодателями трудового законодательства, связанных с выплатой заработной платы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 29.09.17

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